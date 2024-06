Napoli un Conte a Palazzo Reale | mercoledì l’annuncio sta già cercando casa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 3 giugno 2024) Tempo di lettura: 3 minutiL’anno scorso non c’era l’allenatore ed il direttore sportivo: Mauro Meluso arrivò aa luglio, mentre perdi Rudi Garcia si doveva aspettare la prima metà di giugno. Oggi, Giovanni Manna è già direttore sportivo del, dopo che la notizia era già trapelata dallo scorso aprile, e il nuovo allenatore… Manca, davvero, solo. Il nome di Antonioè sulle cronache partenopee dal mese di ottobre del 2023, ma solo adesso, sta arrivando a. Antonio, il cronoprogramma Ilha finito il campionato contro il Lecce ed il nome di Antonioera, già, quello più vicino: la pista Gasperini era tramontata dopo la vittoria esagerata della sua Atalanta contro il Bayer Leverkusen, mentre Italiano e Pioli sono sfumati via via nel corso delle settimane.