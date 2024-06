Mara Venier addio a Domenica In è ufficiale | Stavolta sarà così

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 3 giugno 2024) Da oggi, lunedì 3 giugno 2024, la programmazione di Rai1 è cambiata con l'inizio dei contenitori che faranno compagnia per tutta l'estate i telespettatori da casa. Di buon mattino è partita la nuova edizione del TGUnoMattina Estate con Giorgia Cardinaletti. Ospite della prima puntata è statache ha chiuso una stagione complicata e difficile diIn. La Signora del dì festivo del primo canale della Tv di Stato ha annunciato che la prossima stagionel'ultima che la vedrà al timone del celebre contenitore. La notizia non ha suscitato grande attenzione e scalpore dal momento che ciò che ziaha detto non è cosa nuova, ma questa volta potrebbe concretizzarsi seriamente: "Vorrei che la prossimaIn sia all'insegna della condivisione.