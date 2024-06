Macron scuote l’Europa | è ora di costruire una difesa e una sicurezza comuni

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 3 giugno 2024) Pubblichiamo il discorso pronunciato lunedì scorso a Dresda dal presidente della Repubblica francese, Emmanuel, in occasione della Festa del. Signor presidente, caro Frank-Walter Steinmeier, signor ministro-presidente, caro Michael Kretschmer, signore e signori, cari giovani d’Europa, è una gioia essere qui con voi, in questa bella piazza Neumarkt di Dresda. Direi, anzi, che è una gioia essere “finalmente” qui con voi, dopo l’incontro che ho dovuto rinviare lo scorso anno. Ma era solo un rinvio. Voglio naturalmente ringraziare Michael Kretschmer per l’organizzazione di questa nuova edizione della Festa del. Ringrazio anche Frank-Walter Steinmeier per avermi accompagnato, tornando qui, lui che, da questo stesso palco, quasi un anno fa, vi ha fatto applaudire in segno di solidarietà con tutti i francesi.