LIVE Giro del Delfinato 2024 tappa di oggi in DIRETTA | Magnus Cort vince tra la nebbia davanti a Roglic Quarto posto per Ciccone

(Di lunedì 3 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.04 Sembrano già esser state definite le gerarchie in casa Bora – hansgrohe. La formazione tedesca ha fatto lavorare prima Vlasov e poi Hindley, che si sono entrambi messi a disposizione di. 17.03 Questo l’arrivo della secondadeldelvinta da(Uno-X Mobility): @sort de la brume et remporte l’étape en haut du col de la Loge ! The flying moustachewins stage 2 ! #Dauphiné @UnoXteam pic.twitter.com/sZb3CHTj8h — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 3,17.02 Armirail ha accarezzato il sogno della vittoria: il francese ha sfruttato la scarsa armonia presente in gruppo per ampliare il proprio vantaggio fino a 35?. Il transalpino ha iniziato l’ultimo chilometro con quasi 15? di margine, ma è stato recuperato negli ultimi metri dagli uomini della Uno-X Mobility autori di una lunga volata.