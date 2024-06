La minaccia di Putin all’Occidente | Non commettete errori fatali in Ucraina

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 3 giugno 2024) In un clima di crescente tensione, Mosca ha emesso un severo avvertimento agli Stati Uniti riguardo alla loro recente decisione di permettere agli ucraini di utilizzare armi americane per attacchi in profondità nel territorio russo. Il vice ministro degli Esteri Serghei Ryabkov, citato dall’agenzia Tass, ha sottolineato i rischi didi calcolo da parte degli americani, che potrebbero portare a conseguenze “”. Ryabkov ha dichiarato: “Per qualche ragione sconosciuta, gli Usa sottovalutano la serietà della risposta che potrebbero ricevere”. Ha inoltre avvertito che le reazioni della Russia agli attacchi ucraini, specialmente contro le strutture militari come il sistema di allerta missilistico strategico, potrebbero essere “asimmetriche”.