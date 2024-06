Italiano | Addio viola ora penso al futuro Il Bologna lo aspetta | prossime ore decisive

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) "Lascio la Fiorentina perché quando arrivi a un certo livello, l’ambiente ti chiede uno sforzo ancora maggiore e tu sai di aver dato il massimo allora è giusto lasciare spazio a chi ha nuove idee. Il? Per me si aprono nuove pagine. Dovrò ponderare bene tutte le scelte e soprattutto prendere la decisione che mi consenta di iniziare un percorso in grado di farmi crescere". Vincenzo, visibilmente commosso, ieri sera a Bergamo, dopo la vittoria per 3-2 della Fiorentina sull’Atalanta che ha consegnato alla Juve di Motta (ironia del destino) il terzo posto in campionato, ha scelto queste parole per chiudere definitivamente la porta. In ossequio al vecchio proverbio, nelleore per lui potrebbe aprirsi il portone di Casteldebole: nel senso che da oggi ogni momento è buono perché ilsi siedano attorno a un tavolo per ragionare sulla possibilità di fare un nuovo percorso insieme.