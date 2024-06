Inseguita da tre cani finisce in un fossato Disavventura per una donna portata all’ospedale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) È caduta per scappare da trelasciati liberi all’ingresso di Viale dei Chiosi. Unadi 35 anni, di Pontremoli, ieri mattina, stava passeggiando con il suo cane di piccola taglia al guinzaglio, quando si è trovata di fronte i tre animali lasciati liberi di scorrazzare dal proprietario. Erano da poco passate le 8 quando iavrebbero provato a rincorrerla e nel fuggire, laè finita in un. Sul posto è subito intervenuta l’ambulanza che ha trasportato lanell’ospedale cittadino. La caduta è costata un referto di tre giorni alla malcapitata che ha riportato una brutta contusione alla caviglia sinistra. Laha sporto denuncia ai carabinieri di Pontremoli per le lesioni riportate a causa deidi grossa taglia lasicati incustoditi.