Due eventi chiudono il tour elettorale di Poppi nel Cuore

(Di lunedì 3 giugno 2024) Arezzo, 3 giugno 2024 – Dueildi “nel” alla vigilia delle elezioni amministrative fissate per sabato 8 e domenica 9 giugno. La lista a sostegno di Carlo Toni come candidato a sindaco ha fatto tappa nelle ultime settimane in borghi e frazioni del territorio diper incontrare gli abitanti e per presentare il programma 2024-2029, con un impegno diffuso che volge ora alla conclusione con un doppio appuntamento. Il primo sarà dalle 19.30 di mercoledì 5 giugno in uno dei centri di maggior aggregazione e socializzazione anche giovanile del territorio quale il circolo Kontagio di Ponte adove, al fianco dei candidati, sarà presente l’assessora regionale a politiche sociali, edilizia residenziale pubblica e cooperazione internazionale Serena Spinelli.