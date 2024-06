Dove vanno buttati i gusci delle cozze? Probabilmente hai sempre sbagliato rischi una multa salata

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 3 giugno 2024) Differenziare i rifiuti è importante. Fondamentale rispettare le regole per non creare problemi nel processo di riciclo dei rifiuti. In pochi sannobuttare idei mitili, che si tratti di vongole, telline o anche. L’idea che si fa spazio tra gli utenti è che si tratti di scarti organici e che quindi debbano essere conferiti nell’umido.si buttano idi: organico o indifferenziato? – ilcorrieredellacitta.combuttare idiIn tanti ritengono che essendo di origine animale, idisiano biodegradabili, e quindi devono esseretra i rifiuti organici. La verità, però, è ben diversa, visto che si tratta di elementi composti da calcio e altri minerali che non si decompongono facilmente.