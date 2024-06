Clamoroso Mbappé l’ufficialità fa saltare tutto | è caos dopo la firma

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di lunedì 3 giugno 2024) Episodio inattesodi Kylianarrivata in queste ore. Nessuno poteva immaginare che sarebbe accadutoquesto. Doveva essere la settimana del colpo del secolo e così è stato. Il Real Madrid ha ufficializzato l’arrivo a parametro zero di Kylian: il giocatore più forte del mondo che si unisce al club più importante della storia del calcio. Un copione ormai scritto da diverso tempo, che sembrava però non volersi concretizzare mai. Ogni estate sembrava quella che giusta per assistere al matrimonio perfetto, ma poisaltava per un motivo o per un altro, fin ad oggi. Si apre ufficialmente una nuova era, a cui nessuno è probabilmente pronto, a quanto pare neanche il Real Madrid stesso.al Real Madrid: il comunicato ufficiale manda in tilt il sito del club Proprio in mattinata l’ormai ex attaccante del PSG aveva spoilerato al presidente francese Emmanuel Macron che in serata ci sarebbe stato un importante comunicato.