Che le ha regalato una nuova consapevolezza | Adesso non chiedo più scusa La regina Elisabetta mi aveva davvero visto

(Di lunedì 3 giugno 2024) Sentirsi meglio che mai Sarah Ferguson, la duchessa di York, è emersa dal periodo più difficile della sua vita con notevole capacità di recupero. Dopo che le è stato diagnosticato sia un cancro al seno che un cancro alla pelle, ora si sente “meglio che mai” ed è pronta ad andare avanti. Un viaggio riconoscente In una sincera intervista con Hello!, Ferguson ha condiviso che non si sta sottoponendo a immunoterapia, non sta assumendo farmaci o sta ricevendo chemioterapia, un aspetto per il quale si sente profondamente grata. Tuttavia, ha sottolineato l’importanza dei controlli medici continui e ha osservato che non può ancora considerarsi “libera dal cancro”. Un nuovo inizio Il viaggio della Duchessa di York attraverso la sua doppia diagnosi e la successiva guarigione mette in luce la sua forza e determinazione.