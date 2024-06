Problemi per la fondazione di George e Amal Clooney dalla Russia valutazioni negative

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 2 giugno 2024) Duma vuole dichiarare “indesiderabile” ladi. Cosa sta succedendo e il perché di questa decisione. La tensione tra la Federazione Russa e le organizzazioni non governative che operano sul fronte dei diritti umani sembra intensificarsi ulteriormente. Recentemente, un nuovo capitolo di questa saga ha visto protagonisti lagestita dall’attore americanoe sua moglie, l’avvocata per i diritti umani(foto IG @foundationforjustice) notizie.comIl presidente della commissione della Duma per le interferenze straniere, Vasili Piskarev, ha lanciato un’accusa piuttosto grave nei confronti della. Secondo Piskarev, si sta valutando la possibilità di dichiarare “indesiderabili” all’interno della Federazione Russa le attività svoltee dai suoi dipendenti.