Ore di ansia per una bambina scomparsa a Rignano sull’Arno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 2 giugno 2024)(Firenze), 2 giugno 2024 – Ricerche in corso nel pomeriggio di oggi, 2 giugno, per trovare unadi 10 anni. La, autistica, secondo le prime informazioni, si è allontanata dalla struttura sanitaria nella quale si trova in cura in località Torri, nel comune di. I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Figline Valdarno, sono impegnati nelle ricerche dalla tarda mattinata con le squadre di ricerca, squadre di terra, nucleo sommozzatori, data la zona in prossimità dell’Arno e di alcuni specchi d'acqua. Impiegato anche l’elisoccorso Drago 60 l’elicottero del reparto volo di Arezzo, e il nucleo SAPR per le ricerche strumentali effettuate dal drone. Attivate le squadre del volontariato secondo il piano Prefettizio.