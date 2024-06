Mauro Di Domenico il chitarrista giramondo che partì dal fischio di Morricone Intervista

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di domenica 2 giugno 2024) Certe volte il destino chiama con un. Non è metafora perDi, virtuoso della chitarra, napoletano di nascita,per lavoro e da quattordici anni cittadino di Anguillara Sabazia sul lago di Bracciano. Ilfu quello del tema musicale composto da Enniosul film di Sergio Leone ‘Per un pugno di dollari’.lo ascoltò in un cinema da ragazzino, ne rimase ossessionato e consumò le labbra e il 45 giri della traccia, decidendo di votarsi alla musica. Un giorno molto tempo dopo, nel ’93, incontrò finalmentenegli studi Forum a Roma (i più, non noi, direbbero “per caso”). Fiorì un’amicizia che permise a Didi trascrivere per chitarra le musiche del maestro, di inciderle, eseguirle in concerto e ricevere in dono anche un brano, ‘Non telefonare’, scritto apposta per lui.