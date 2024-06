Le basi per migliorare adesso ci sono tutte Una realtà consolidata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) ‘Noi siamo ancora qui’. Lo spirito di Vasco Rossi ha fatto da guida a Mauro Bosco nella conferenza stampa di fine stagione. Sembrava la fine del mondo / maancora qua / ci vuole abilità / Eh già. Temi cari al presidente: si va per il settimo anno tra i professionisti, il sesto della sua gestione. Nessuno ha fatto meglio in C nella storia vissina. Quanto a durata, Bruscoli (6 stagioni) presto sarà superato, Bolelli (recordman con 8) non è distante. Continuità mai avuta a questo livello. La partita che ha unito una città. Vis-Recanatese è già entrata nell’epica vissina. Per una volta aspettative, passioni e risultato siincontrati. E ne è nata quella che il presidente ha definito la ‘vicinanza differente’. Che è anche una sorta di patto per il futuro: ‘Questo ci rende tutti più uniti’.