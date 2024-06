Lazio Lotito | Mandiamo via tutti i mercenari Tudor? Nessun malessere

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 2 giugno 2024) Negli ultimi giorni in casasi sono susseguiti rumors su un presunto addio di Igor, ma il presidente Claudionon sembra della stessa idea: “A menon ha palesato il suo presunto. Non abbiamo motivo di cambiare allenatore. Klose? Non è vero niente. E non penso nemmeno checi lascerebbe per altre squadre”, ha dichiarato il patron biancoceleste al Corriere della Sera. Altro argomento caldo è quello relativo a Kamada, che lascia la squadra dopo una sola stagione: “Mi sono stufato dei giocatori che pensano di poterci ricattare. Noi vogliamo gente attaccata alla maglia, per la quale lasia un punto d’arrivo. Per Kamada ci chiedevano un rinnovo di un anno e un bonus di 2,5 milioni di euro alla firma. Ma qui chi pensa di poterci ricattare casca male.