IndyCar Dixon sopravvive e vince a Detroit

(Di domenica 2 giugno 2024) Scottha vinto il GP divalido per la NTTSeries 2024. Il sei volte campione trionfa per la seconda volta in stagione con Chip Ganassi Racing, il neozelandese agguanta la leadership in campionato dopo sei avnti prove delle diciassette previste. Colton Herta (Andretti Global #26) ha tenuto la pole position davanti allo spagnolo Alex Palou (Ganassi #10), il californiano ha provato a fare la differenza sin da subito tra i muretti dello Stato del Michigan. Partenza difficile, invece, per l’australiano Will Power (Penske #12), spinto in testacoda in curva 3 al via dal francese Theo Pourchaire (McLaren #6), un contatto che ha rallentato anche lo statunitense Santino Ferrucci (Foyt #14) e le due Arrows McLaren del messicano Pato O’Ward e dell’ex pilota F1 Alexander Rossi.