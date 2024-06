In arrivo a Los Angeles la prima boutique di Alessandra Gucci Zarini

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 2 giugno 2024) Aria di novità per la nipote di Aldo: Alexandra, imprenditrice di origine italiana (per ovvi motivi) ha appena inaugurato una nuovaa Los, dove risiede. Si tratta di uno store che propone capi di alta moda, che ovviamente celebra la qualità della manifattura del nonno Aldo. Infatti, i pezzi sono realizzati artigianalmente da famiglie italiane che si tramandano il mestiere da generazioni, sono creazioni uniche. E lo scopo è quello di devolvere il 20% dei ricavi in donazioni per associazioni di beneficenza , nello specifico che proteggono donne e bambini. Cosa trovare nelladi AlexandraE nel creare e studiare questa collezione, l’imprenditrice ha deciso di puntare su borse e gioielli.