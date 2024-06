Il lato più nascosto quello urban-chic dell' uncinetto

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 2 giugno 2024) La maglia a rete, crochet o, è uno dei must-have indiscussia bella stagione per ogni donna. E in questa Primavera-Estate 2024 non si indossa più solo sul bagnasciuga e dintorni. Maglione e jeans: 5 abbinamenti per l’accoppiata perfetta X Leggi anche › Beachwear in stile bohocon costumi e bikiniNon sarà necessario aspettare le prossime vacanze o il weekend al mare per sfoderare quel maglione DYI di cui andiamo tanto fiere o il capo d’antan ereditato (e spesso realizzato) dalla nonna.