GERMANO PARISI è fuori con PERDERCI

(Di domenica 2 giugno 2024)dal 31 maggio è in radio e sui digital store con “”, il nuovo singolo, che racconta delle storie d’amore che sembrano avere i presupposti per essere qualcosa di grande ma che si arenano o non nascono. Andiamo a saperne di più.con “” Dal 31 maggio 2024 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “”, il nuovo singolo di. Cosa rappresenta “”? “” è un brano che racconta di tutte quelle storie d’amore che sembrano avere i presupposti per essere qualcosa di grande ma che si arenano o non nascono perché le paure superano la voglia di viversi. La canzone è una ballad pop malinconica ma dal ritmo incalzante, dove pianoforti e pad ambient si mischiano a synth, drop vocali e ritmiche tipicamente elettroniche, nello stile del cantautore.