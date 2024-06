Finanzieri morti in Val Masino lunedì i funerali a Bormio | esequie solenni per Luca Simone e Alessandro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 2 giugno 2024)– Moltissime persone stanno rendendo omaggio in queste ore aPozzi eGiacomelli nella camera ardente allestita nella chiesa di Sant’Ignazio a, dove domani mattina arriverà anche la salma del collega della Guardia si FinanzaPiani. Lo sci, la montagna, l’altruismo: "Abbiamo perso dei veri amici". Choc per la morte dei treI tre potranno essere salutati dalle 9 alle 13. Le(non sarà funerale di stato che viene celebrato per figure istituzionali, caduti in guerra o atti terroristici) saranno celebrate alle 15 di domani presso la Collegiata dei Santi Gervasio e Protasio a. Presiederà il Cardinale Oscar Cantoni e concelebrerà l’Ordinario Militare Monsignore Santo Marcianò.