Autovelox i dubbi degli automobilisti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) Bologna, 1 giugno 2024 – Invitiamo i lettori ad andare a vedere dove ha installato i nuoviil Comune di Bologna. Sono sistemati non per la sicurezza ma soltanto per fare cassa. Infatti sono stati posizionati per la prossima accensione nei seguenti luoghi: uno sul ponte del fiume Reno in zona Barca dove le macchine vanno veloci non essendoci nessun pericolo, ed un altro nella veloce discesa che porta nella galleria di via Emilia Ponente e proprio perché le auto accelerano per mancanza di pericoli. Brava amministrazione. Così si fa per ricavare soldi dalle tasche dei bolognesi. Grazie. Franco Contini Risponde Beppe Boni Negheranno per sempre, fino all'ultimo respiro politico. I Comuni non ammetteranno mai che alcunisono posizionati in luoghi dove non se ne ravvisa la necessità e quindi più idonei a far cassa che a prevenire incidenti e guida pericolosa.