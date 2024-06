Zelensky sarà presente al G7 in Puglia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 1 giugno 2024) Al G7 in programma dal 13 al 15 giugno incianche il presidente ucraino Volodimir. Parola della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha annunciato l'ucraino con i cronisti nel corso del ricevimento nei Giardini del Quirinale in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica. La premier ha poi spiegato che ci saranno almeno 15 tra paesi invitati e organizzazioni internazionali. «Ci sono tutti», ha quindi aggiunto ricordando anche la presenza di Papa Francesco.