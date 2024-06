Volley finale playoff Fgl-Zuma domani appuntamento con la storia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024)con laper la Fgl-Castelfranco:è in programma l’ultima partita che divide il team di Marco Bracci dalla promozione in A2. Parquet di questo incontro decisivo è il PalaBagagli di Castelfranco con fischio d’inizio alle ore 18. Vista l’importanza dell’evento la società invita tifosi, sportivi e simpatizzanti a sostenere le biancoblu nell’attodi una stagione da record. L’ultimo ostacolo si chiama Energy System Catania, reduce dalla vittoria casalinga contro l’Angelini di Cesena battuto per 3-0 al termine di un match comunque serrato. Le castelfranchesi sono pronte. Decise a conquistare l’accesso alla categoria superiore, la seconda a livello nazionale in ordine di importanza. "Ci attende una partita difficile - commenta coach Bracci- che tutti vorrebbero giocare: abbiamo la fortuna di essere noi in campo e vogliamo approfittare di questache ci siamo conquistati per poterci mettere alla prova ancora una volta in un momento così importante per noi, per la società e per chi ci ha sempre sostenuto.