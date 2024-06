Ucraina la NATO e le armi da usare contro obiettivi in territorio russo

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 1 giugno 2024) Per contrastare l’avanzata della Russia in, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, starebbe prendendo in considerazionemisure senza precedenti. In primo luogo punire la Cina per aver fornito tecnologia chiave a Mosca; in secondo luogo revocare i limiti all’uso da parte dell’delle“a corto raggio” statunitensi per attaccare la Russia sul suo stesso. Lo sostiene il Washington Post. Il fatto che l’Amministrazione americana consideri praticabili queste opzioni dimostra la crescente preoccupazione degli Stati Uniti per la vulnerabilità dell’sul campo di battaglia. Come è noto, infatti, nel 2024, ormai quasi a metà del suo cammino, Kiev sta perdendo parte delche era riuscita a riconquistare dopo l’invasione russa.