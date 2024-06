Terza Riflettori sui playoff In palio c’è la finalissima

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) L’attesa è di quelle che mettono in fermento anche i cuori più tiepidi. Trepidazione, impazienza mescolati a un filo di frenesia. Attuoni-Gragnolese e Dallas Romagnano-Don Bosco, questo pomeriggio dalle 16, rispettivamente sui campi di Fossone e “Raffi“ si affrontano nella grande sfida che spalancherà le porte alla. "Abbiamo sopportato tanti sacrifici che meritiamo di andare alla bellissima – dice il ds biancoverde Trasatti –. Se esiste una giustizia calcistica, meritiamo di giocarci la. Massimo rispetto per l’Attuoni che è formazione attrezzata per dare battaglia fino all’ultimo, ma noi al contrario di loro dobbiamo solo vincere. E poi c’è da cancellare il 6-2 patito all’andata difronte ai nostri sostenitori".