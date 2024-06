Piccole e medie imprese incontro organizzato da Confapi Industria Ancona

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024), 1 giugno 2’24 – È partito il conto alla rovescia per l’evento annualeda, che si terrà mercoledì 5 giugno alle ore 18:00 presso l’Hotel Monteconero – Badia San Pietro, Via Monteconero 26 a Sirolo, dedicato alla piccola e mediaprivata del territorio, che quest’anno celebra l’importanza dell’imprenditore della PMI nell’ecosistema della regione Marche. Dopo i saluti di benvenuto da parte del Presidente in carica di, Mauro Barchiesi, seguirà la Tavola rotonda dal titolo “L’importanza dell’imprenditore della piccola e mediaprivata. Il valore della PMI nell’ecosistema della regione Marche”, moderata dal giornalista televisivo Maurizio Socci, con la partecipazione, tra gli altri, di Gino Sabatini, Presidente della Camera di Commercio delle Marche; Enrico Ubaldo Gabrielli, Comandante del Comando Militare Esercito Marche; Ermanno Traini, Direttore Generale di Carifermo.