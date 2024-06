Militante di Fratelli d’Italia aggredito in autogrill a Montepulciano

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 1 giugno 2024) (Adnkronos) – Aggressione in unsull’autostrada anel senese, pugni in testa e sul volto contro undi. Il giovane era in un bagno dell’, racconta all’Adnkronos un testimone dell’aggressione, quando a un certo punto un uomo di circa 30 anni hail 23enne Federico P., in viaggio da Bologna. Il testimone, in viaggio insieme alla vittima, racconta ancora di essere intervenuto per interrompere l’aggressione e di essersi messo in mezzo tra i due per difendere il giovane, chiamando aiuto: a quel punto sono intervenuti anche alcuni amici dell’aggressore, che lo hanno separato dal giovane e lo hanno portato via, strappandogli anche la maglietta che aveva addosso. Il gruppo è fuggito.