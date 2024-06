L’ultimo ritratto di Mazzini al Vittoriano Sangiuliano | E’ un prestito spero un giorno di poterlo acquistare

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 1 giugno 2024) “e Lega, storie parallele del Risorgimento”: è il titolo della mostra, inaugurata alla presenza del ministro della Cultura Gennaro: che resterà aperta fino al prossimo 8 settembre a Roma, presso la Sala Zanardelli del. Al centro del progetto espositivo ‘Gli ultimi momenti di Giuseppe’ di Silvestro Lega, un dipinto di straordinaria intensità, oltre che di assoluto rilievo artistico. Il padre della Patria vienequalche ora prima della morte in tutta la sua fragile e composta umanità; ribadendo il ruolo centrale della pittura nel processo di trasmissione della memoria storica. Mostra sual: espostoprima della sua morte L’opera di Silvestro Lega è conservata nel Museum of Art, Rhode Island School of Design di Providence (Usa).