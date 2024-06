Giochi e scommesse cento milioni bruciati | i dati choc del 2023 E il trend è in crescita

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) Empoli, 1 giugno 2024 – Oltredi euro. In pratica è come se ogni empolese, dal bimbo in fasce all’anziano, avesse speso in lotterie, gratta e vinci e slot machine qualcosa come 2.040 euro in tutto il. Sono i, sempre più allarmanti, che riguardano il gioco d’azzardo sul territorio, laddove per territorio si intende solamente il Comune di Empoli. Una cifra monstre che fa capire come nonostante l’aumento del tasso di povertà (ia livello locale parlano di almeno un 5% di famiglie in condizione di povertà assoluta a cui si aggiungono le famiglie che pur percependo un reddito non riescono a garantirsi l’accesso a beni essenziali: constatato anche dall’Associazione Recupero Solidale, ndr ) ci sia ancora un sacco di persone che, pur tra mille difficoltà, spendono parte del loro stipendio in lotterie, e più in generale nel gioco d’azzardo legale.