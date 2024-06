E giù botte | il dramma in tv a Fuori dal Coro sconcerto in studio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) C'è la Regina delle borseggiatrice terrore di Venezia, un personaggio quasi teatrale. Meriterebbe una fiction tutta per sé, se non fosse che i portafogli trafugati delle borse di residenti e turisti sono roba da cronaca nera. E poi c'è il gruppo di rom, donna compresa, che non vede l'ora di menare le mani, aggredendo inviata e cameraman. Storie di (stra) ordinario degrado adal, su Rete 4. Mario Giordano dedica giustamente molto spazio alla vicenda della sua giornalista, Maria Letizia Modica, che ha rischiato grosso mentre stava realizzando un servizio su chi occupa abusivamente una casa. «Direttore, ho avuto paura. Anzi terrore, perché non si sa mai come possano andare a finire queste situazioni», spiega inl'inviata, ancora scossa.