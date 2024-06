Due mostre nei musei civici della città

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) Due nuoveneidi Monsummano Terme. Al Museo di Arte Contemporanea e del Novecento è stata inaugurata la personale di Stefano Prisco (nella foto) dal titolo ’Meoclassico’, a cura di Silvia Di Paolo e Rocco Normanno. Le sale di Villa Renatico Martini, allestite da Rocco Normanno, ospitano fino al 15 settembre le splendide sculture dell’artista romano, piccoli capolavori di bellezza e di incantevoli dettagli, realizzati con cartoncino e argilla. Stefano Prisco è nato a Roma nel 1968, lavora nel mondo dell’artigianato fin da giovane e ha da sempre avuto la passione per l’arte, in particolar modo per l’arte antica. Da qui il titolo dell’esposizione, un chiaro riferimento alla visione personalegrande lezione classica da parte dell’artista.