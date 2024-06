Kombuchami

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 31 maggio 2024) Siamo nell’era dei fermentati: inutile girarci troppo intorno. Accade nel piatto e accade nel bicchiere. Il mondo contemporaneo attinge dal passato e utilizza la fermentazione per i più svariati motivi: per allungare il ciclo di vita di un alimento o come tecnica di preparazione. Le fermentazioni assumono, infatti, un ruolo importante su più livelli, come ad esempio in quello legato alla sostenibilità, andando ad agire sulla conservazione di alimenti, che altrimenti diventerebbero sprechi alimentari, migliorandone spesso anche la loro qualità nutrizionale. Sono tanti i fermentati che possono scatenare il nostro interesse, quando pensiamo a un abbinamento in pizzeria o in ristorante. E questo perché sta cambiando anche il modo in cui beviamo.