Liste d’attesa in ospedale | Non basta un decreto sulle odissee dei pazienti

(Di giovedì 30 maggio 2024) Dal governatore della Campania Vincenzo De Luca, padrone di casa, a Giovanni Migliore, presidente della Federazione delle aziende sanitarie e ospedaliere, dalla vicepresidente del Senato Maria Domenica Castellone al presidente Gimbe, Nino Cartabelotta, a Napoli è iniziato l’open meeting sui grandi ospedali italiani. "Lesono uno dei maggiori problemi della sanità italiana, ma attenzione a guardare il dito e non la luna. Ciò che sta venendo meno oggi nel nostro Paese - ha detto Cartabellotta aprendo i lavori - non è solo la certezza e la velocità dei tempi, ma la presa in carico del paziente cronico, in particolare oncologico, che è lasciato allo sbaraglio. Un tempo il Servizio sanitario nazionale, una volta fatta la diagnosi, prendeva in carico il paziente in tutto e per tutto.