Fedez e il bacio con un’altra ragazza in discoteca C’è stato uno scambio di identità

(Di giovedì 30 maggio 2024) La questione amorosa che riguardasi fa sempre più complicata: prima è stata filmato con Ludovica di Gresy al release party del rapper e suo grande amico Capo Plaza poi intorno al tracciato del GP di Montecarlo, in compagnia della modella francese classe 2004 Garance Authié e adesso è spuntato un nuovo video, che ritrae il rapper al Twiga di Montecarlo con, scambiata in precedenza proprio con Garance. Fabrizio Corona, su Dillinger News, aveva scritto: “Dopo un districato cammino alla ricerca della donna ideale per colmare la voragine che Chiara Ferragni ha lasciato,sembrerebbe aver trovato quella giusta, Garance Authié. Li abbiamo visti a Monaco e adesso noi li abbiamo beccati in una. Che sia una storia destinata a durare? Secondo noi no, avrà infatti vita breve”.