Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 30 maggio 2024) Nondel Napoli, almeno secondo Carloche Antonio Conti diventi il nuovo allenatore azzuro. Il Napoli ha deciso ci sarà il suo prossimo allenatore, ovvero Antonio. Aurelio De Laurentiis, dopo che Gian Piero Gasperini ha deciso di restare alla guida dell’Atalanta, ha infatti puntato tutte le sue fish sul tecnico pugliese. In questi ultimi giorni, infatti, i contatti tra le parti si sono intensificati per trovare l’intesa definitiva su un contratto davvero ricchissimo. Basti pensare che, traed il suo staff, Aurelio De Laurentiis dovrà sborsare per i prossimi tre anni circa 60 milioni di euro lordi. L’arrivo dell’ex ct dell’Italia ha sicuramente portato con sé tanto grandimento nella piazza partenopea, anche se nonazzurri tifano per il suo ingaggio.