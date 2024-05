Stretta Autovelox in Gazzetta Ufficiale

(Di lunedì 27 maggio 2024) 20.50 Dal 28 maggio è legge il decreto interministeriale che disciplina le modalità di collocazione ed uso degli. Il provvedimento mette al primo posto sicurezza e stabilisce regole certe sul posizionamento dei dispositivi e delle sanzioni. I tratti di strada su cui glipossono es sere utilizzati dovranno essere individuati del prefetto e segnalati almeno 1 Km prima fuori dei centri abitati e viene fissata la distanza minima tra un dispositivo e l'altro per evitarne la proliferazione.

Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, annuncia una Stretta sugli autovelox , con nuove regole che ne disciplinano l'uso e il posizionamento. Questa riforma mira a prevenire incidenti stradali, evitando l'uso degli autovelox come strumento per fare cassa a spese degli

"È un dato di fatto: molti Comuni hanno fatto cassa con le multe degli autovelox e non hanno destinato quelle somme alla sicurezza stradale. Adesso per loro ci saranno regole diverse". Così, ai nostri microfoni, Alfredo Boenzi , segretario di Unione nazionale autoscuole e studi di consulenza

