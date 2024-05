Re Carlo | in che modo le elezioni interferiscono con i suoi impegni

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 27 maggio 2024) ReIII dovrà nuovamente cambiare i propri piani per il futuro? L’appello del primo ministro britannico Rishi Sunak per legenerali a sorpresa del 4 luglio potrebbe far cambiare i piani estivi della Famiglia Reale britannica. Come è noto, i reali inglesi non si interessano pubblicamente di politica. Tuttavia, secondo le usanze ben consolidate, cercano di modellare i lorocon quelli della campagna elettorale, per un motivo specifico. Intervenendo in una conferenza stampa fuori dal numero 10 di Downing Street il Primo Ministro Rishi Sunak ha dichiarato: “Oggi ho parlato con Sua Maestà il Re per chiedere lo scioglimento del Parlamento. Il Re ha accolto questa richiesta e avremo legenerali il 4 luglio“. ReIII non ha commentato pubblicamente la notizia.