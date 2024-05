Juve Montero | Qui per collaborare - non stravolgere Chiesa e Fagioli sono campioni

Il tecnico ad interim della Juventus: "Non sono venuto a sconvolgere niente ma a collaborare. Il mio successore Sinceramente non lo so" - Il tecnico ad interim della juventus: "Non sono venuto a sconvolgere niente ma a collaborare. Il mio successore Sinceramente non lo so" - Il tecnico ad interim della juventus: "Non sono venuto a sconvolgere niente ma a collaborare. Il mio successore Sinceramente non lo so" ... gazzetta

MONTERO a SKY: “Ho trovato un gruppo di uomini veri, ringrazio i tifosi per l’affetto che mi hanno mostrato, per me Torino è casa” - montero a SKY: “Ho trovato un gruppo di uomini veri, ringrazio i tifosi per l’affetto che mi hanno mostrato, per me Torino è casa” - Paolo montero, tecnico della juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara con il Monza. Queste le sue parole riportate da Tuttojuve.com Un'esperienza breve ma intesa, ... tuttojuve

Montero disegna la Juve del futuro: "Chiesa micidiale, Fagioli moderno" - montero disegna la juve del futuro: "Chiesa micidiale, Fagioli moderno" - Il tecnico bianconero ha commentato la prestazione dei suoi e non solo dopo l'ultimo successo stagionale arrivato contro il Monza ... tuttosport