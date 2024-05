Via libera alla commissione per il controllo dei club | l’annuncio di Abodi

Via libera della commissione Finanze del Senato all’emendamento del governo al decreto superbonus, che è stato approvato con il voto favorevole di Iv e l'astensione di Forza Italia . Non ha partecipato al voto nemmeno in senatore Patton delle Autonomie. gazzettadelsud

Onorevole Martina Semenzato, lei è Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidi e sa bene quanto spesso la disparità economica tra uomini e donne costituisca un terreno fertile per la violenza di genere, in particolar modo quella domestica. lanotiziagiornale

Il Consiglio dei Ministri, che si è riunito in mattinata, ha approvato il decreto sportivo che vara la “famigerata commissione indipendente per il controllo economico-finanziario” dei club sportivi professionistici di calcio e basket, così come annunciato in conferenza stampa dal ministro dello sport Andrea Abodi. sportface

Elezioni europee: non conta chi vince, tanto alla fine arriverà Draghi - Elezioni europee: non conta chi vince, tanto alla fine arriverà Draghi - Emmanuel Macron secondo Politico starebbe spingendo per portare Mario Draghi alla guida della commissione: non importa chi vincerà le elezioni europee, in pole c'è sempre l'ex premier. money

Silenziare il Quarto Potere: la deriva democratica dell’Italia - Silenziare il Quarto Potere: la deriva democratica dell’Italia - La coalizione per la libertà dei media lancia l’allarme su interferenze politiche e minacce legali che colpiscono il giornalismo italiano In vista delle prossime elezioni europee, il Media Freedom Rap ... articolo21

ITA-Lufthansa: tedeschi speranzosi - ITA-Lufthansa: tedeschi speranzosi - Il Gruppo dell'aviazione Lufthansa replica con ottimismo allo scetticismo della commissione europea riguardo l'acquisizione del 41% della compagnia di bandiera italiana ITA Airways. L'aerolinea tedesc ... avionews