Torna la truffa dello specchietto Boom di segnalazioni in città

(Di venerdì 24 maggio 2024)in atto a Scandicci. Da un paio di giorni circolano ina bordo di un’Alfa Romeo di colore grigio. Ci sono diversesui social. Il primo episodio sarebbe successo all’altezza di via Conti. La disavventura è capitata a una donna, che è stata inseguita dopo che il malvivente ha urtato lo specchio con il braccio. Con insistenza i balordi le chiedevano di accostare per regolare il danno. Sono arrivati fino al cancello dell’azienda dove la signora lavora. Uno dei due occupanti dell’Alfa è sceso, poi ha visto persone e se ne è andato. Altro episodio davanti all’asilo Bianconiglio di via Pacini. Ugualmente stessa auto grigia, stesso scherzo. All’insistenza con i fari si sono affiancati i malviventi chiedendo all’uomo di accostare. Il guidatore a quel punto ha detto loro che avrebbe chiamato i carabinieri a quel punto sono scappati. E due giorni fa alcuni cittadini hanno riferito anche di un tentativo di furto in piazza Togliatti, un malvivente sarebbe entrato nell’auto appena parcheggiata da una donna che stava andando a fare la spesa.

