L' altalena dei numeri sul vino | bimestre top - trimestre flop Occhio a festeggiare troppo presto

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ilitaliano ha un grosso problema. E riguarda i. Secondo i dati Istat, nel periodo gennaio-febbraio, l'export vitivinicolo italiano sarebbe notevolmente migliorato rispetto ad un anno fa. Ma i dati delle dogane, calcolati sulle importazioni, ci dicono l'esatto opposto. Che le due rilevazioni non siano sempre in sintonia l'abbiamo detto più volte, principalmente a causa delle triangolazioni tra i Paesi, ma questa volta c'è un divario finevidente. Chi sbaglia? Ma soprattutto, ha senso esultare per due mesi positivi, se un mese dopo cambia di nuovo tutto? Vediamo i dati. Istat certifica unpositivo Secondo Istat, i primi due mesi del 2024 avrebbero totalizzato 322 milioni di litri di prodotto, in crescita dell'8,4% sullo stesso periodo del 2022. Nei valori, il giro d'affari ha raggiunto 1,15 miliardi di euro, in incremento del 9,5 per cento. Dall'analisi dei dati, spicca il forte aumento degli acquisti didall'estero tra gennaio e febbraio 2024 (in particolare da Spagna e Francia), dopo una vendemmia molto scarsa per quasi tutta Italia: 70 milioni di litri importati contro i 13,7 del primo2023 (oltre il 400% in più), per una spesa di 88 milioni di euro (rispetto ai 71,5 mln del 2023).

