In Italia biodiversità in pericolo | il report preoccupa - le specie più a rischio

Dalla newsletter settimanale di Greenkiesta (ci si iscrive qui) – «Due paper scientifici in meno e quattro articoli sui giornali in più». Enrico Giovannini – ex ministro (Lavoro, Infrastrutture), ex presidente dell’Istat e attuale direttore scientifico dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) – si è rivolto con questo consiglio agli scienziati presenti al primo Forum Nazionale della Biodiversità, la tre giorni palermitana in cui la difficile ma cruciale collaborazione tra ricerca e informazione è stata spesso al centro delle discussioni.

