Coppia di Amici 23 si è lasciata dopo un mese di fidanzamento

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ayle e Lucia Ferrari sono durati comequanto un gatto in tangenziale dato che, a distanza di undall’annuncio ufficiale, hanno chiuso. Il cantante avrebbe addirittura unfollowato la ballerina e rimosso tutti i post a lei dedicati. La ballerina, invece, si è limitata a cancellare le foto di. A Verissimo, appena eliminato, Ayle aveva così parlato di Lucia Ferrari: “L’amore lo canto, lo scrivo, lo vivo. In questo momento è complicato da spiegare. Ho avuto una bellazia, posso dire questo. Una bellazia dentro. Sono contento di averla avuta”; queste invece le parole di lei a Silvia Toffanin: “Fuori si vedrà come si trasformerà vivendoci per bene nel mondo reale. Io di sicuro posso dire che sono molto contenta di averlo conosciuto. Come me ha le sue sensibilità e fragilità e attraverso l’arte riesce a comunicare ed esprimere. Se èzia? Diciamozia speciale“.