Capelli estate 2024 | i tempi si distendono e la frangia si fa morbida

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 23 maggio 2024) In vacanza o no, anche se si resta in città, per lavoro o studio, la bella stagione impone una distensione dei ritmi. Una lentezza che rende morbido anche il tempo. E perfino, la. Per chi ne è dotato o per chi ne è attratto. La Soft Bang domina i taglidel momento. Le tendenzesi arricchiscono di acconciature sensuali e marine allo stesso tempo. Le frange morbide, proposte della ultime sfilate, da Zimmermann a Tom Ford, sono la via più soffice da percorrere per aggiungere morbidezza al proprio beauty look. Tendenze: tagli conQuando la stagione comincia a diventare assolata e calda, isi. E anche i modi. Sianche le pieghe che interessano i. Mentre la chioma aggiunge volume (con hairlook mossi e gonfi, tutti da copiare), come si trasforma ladell’? Diventa più, naturale, arrotondata.