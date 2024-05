Anderson Paak attacca Gerry Scotti che lo omaggia in un video | Hanno superato ogni limite con questa m**da di intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024), assieme ad un team che si occupa della realizzazione dei suoi social, si diverte ormai da qualche anno a pubblicareo foto ritoccati con l’in cui canta, balla e riproduce momenti di show e di musica famosi in tutto il mondo. Non a caso ha inciso il disco di Natale “Christmas” proprio con questo principio. L’operazione a quanto pare piace molto e le visualizzazioni salgono alle stelle adpost. Eppure c’è chi non ha gradito affatto un omaggio realizzato dal conduttore de “La Ruota Della Fortuna”.ha pubblicato sul suo profilo Instagram unche riprende(modificato con l’) nei panni dell’artista e di tutti i suoi musicisti durante l’esibizione realizzata nel 2017 alla radio NPR in cui ha cantato “Come Down, “Heart Don’t Stand A Chance” e “Put Me Thru”. Il commento di. non è affatto positivo: “conmerda di“.