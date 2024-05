Social e internet - le ragazze sono più connesse dei coetanei maschi

Ospite del Salone del libro di con l’associazione Volontariato Torino e il presidente dell’Ordine degli Psicologi, Fedez è tornato a parlare della salute mentale : “È un tema centrale che purtroppo non viene trattato come tale – spiega dal palco – ho vissuto condizioni depressive che non con sento no di fare nulla, e basta leggere i dati delle richieste del bonus psicologo per capire quanto la cosa riguardi sempre di più i giovani” . ilfattoquotidiano

Addio smartphone, bentornato “Dumb phone” (letteralmente telefono stupido), come quei vecchi Nokia che usavamo 15 anni fa. Detti anche “boring phone” (telefono noiosi) o “feature phone” questi telefoni stanno vivendo una seconda giovinezza. Anche se rinascono in chiave moderna, si distinguono per essere dispositivi basati su tecnologia di precedente generazione, spesso sono dotati solo di funzionalità di base – come telefonare e mandare sms – senza essere in grado di interagire in profondità con le risorse del web, in netta contrapposizione con gli smartphone.

iodonna