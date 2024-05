Pellegrini | Analogie questa Inter e quella dell’1989 Due giocatori

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 21 maggio 2024) Ernestocommenta lo scudetto dell’, confrontando la squadra condei Record del 1989. L’ex presidente individua due nomi. PARAGONI ? L’ex presidente, dopo aver parlato dello scudetto e del futuro societario, ha individuato u due uomini chiave della Beneamata scudettata: «Paragoni con la sua squadra del 1989? Due squadre simili per forza, volontà di vincere, determinazione, mi ha ricordato quell’. Chi mi ha rubato l’occhio? Lautaro Martinez e Barella sono i miei preferiti, sono due grandi. Non penso al mercato, abbiamo altri problemi da risolvere, importante che nessuno venga venduto».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...