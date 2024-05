LIVE – Benevento-Torres - Playoff Serie C 2024 DIRETTA

(Di martedì 21 maggio 2024) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, match di andata del secondo turno delnazionale diC 2023/. Allo Stadio “Ciro Vigorito” alle 20:30 di oggi, martedì 21 maggio, le due squadre sono pronte a contendersi il primo atto di un doppio confronto che mette in palio l’accesso alla final four. Il regolamento, in caso di parità di punteggio e differenza reti al termine del match di ritorno, parla chiaro: avanzerà al prossimo turno la testa di, cioè la, che ha chiuso il girone B e la stagione regolare in seconda posizione. Sportface.it vi offrirà unatestuale del match a partire dalle 20:30. “Dal punto di vista fisico abbiamo recuperato, da sabato a martedì non faremo tante cose. Abbiamo recuperato, ...

Le informazioni su data , orario e diretta tv e streaming del doppio confronto tra Benevento e Torres, valido per il secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C 2023 / 2024 . Prosegue la post-season delle streghe, che hanno eliminato la Triestina e sognano di fare ancora strada. Non si prospetta però una passeggiata di salute il doppio confronto con la Torres, seconda nel suo girone alle spalle del Cesena e determinata a stupire ancora. sportface

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Benevento-Torres , match di andata del secondo turno del Playoff nazionale di Serie C 2023/ 2024 . Allo Stadio “Ciro Vigorito” alle 20:30 di oggi, martedì 21 maggio, le due squadre sono pronte a contendersi il primo atto di un doppio confronto che mette in palio l’accesso alla final four. Il regolamento, in caso di parità di punteggio e differenza reti al termine del match di ritorno, parla chiaro: avanzerà al prossimo turno la testa di Serie , cioè la Torres, che ha chiuso il girone B e la stagione regolare in seconda posizione. sportface

La data , l’ orario , la diretta tv e lo streaming di Benevento-Torres , match dello stadio Vigorito valevole per l’an data del secondo turno della fase nazionale dei playoff del campionato italiano di Serie C 2023 / 2024 . La formazione giallorossa arriva dal successo conquistato in casa contro la Triestina, che le ha permesso di staccare il pass per il turno successivo e ora non ha alcuna intenzione di fermarsi. sportface

Diretta Benevento Torres/ Streaming, video e tv: alta tensione! (21 maggio 2024, Serie C) - Diretta Benevento Torres/ Streaming, video e tv: alta tensione! (21 maggio 2024, Serie C) - Diretta Benevento Torres streaming, video e tv: risultato live, campani e sardi si sfidano in un quarto di finale dei playoff di Serie C. ilsussidiario

TMW – ecco il programma delle partite di stasera, c’è il playoff di B - TMW – ecco il programma delle partite di stasera, c’è il playoff di B - In questo martedì 21 maggio 2024, ci sono diversi appuntamenti sportivi. I play-off di Serie B proseguono con la partita tra Catanzaro e Cremonese in programma alle 20.30. mondonapoli

Play-off Serie C. Entra in scena la Torres: alle 20.30 al Vigorito gara d’andata dei quarti col Benevento - Play-off Serie C. Entra in scena la Torres: alle 20.30 al Vigorito gara d’andata dei quarti col Benevento - I rossoblù di Greco, vera sorpresa del campionato nella stagione regolare, affrontano una squadra che dopo la retrocessione, vuole tornare in B ... calciocasteddu