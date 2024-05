Alfonso Signorini condurrà di nuovo Grande Fratello | Via ai casting

Un errore di “distrazione” porta Alfonso Signorini (di nuovo) sui social. “Sono un disastro” dichiara il conduttore. L’accaduto Alfonso Signorini torna (di nuovo) sui social per informare la sua community di un errore commesso a seguito del suo primo annuncio della mattinata, in cui il conduttore ed ex Direttore del settimanale “Chi” chiedeva ai Followers di inviare messaggi in direct per le nuove candidature del Grande Fratello VIP 2024-25.

361magazine